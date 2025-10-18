Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Nuri Pakdil'i Vefatının 6. Yılında Andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ünlü şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 6. yılında rahmetle anarak, onun edebiyat dünyasındaki önemini ve düşünceleriyle sağladığı etkiyi vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 6. yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Edebiyat ve düşünce dünyamızın kutlu sesi, Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i vefatının 6. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Kelimeleriyle direnişi, kalemiyle adanmışlığı temsil eden Üstat Pakdil, yalnız bir yazar ve şair değil, bir bilinçti, bir duruştu. O inancı, adaleti ve onuru sözüne mihenk yapan bir fikir öncüsü ve aksiyon insanıydı. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
