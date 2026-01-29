İletişim Başkanı Duran'dan cezaevi nakil aracı kazasında yaralananlar için geçmiş olsun mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Kağıthane'de, seyir halindeki cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait, içerisinde jandarma ve kurum personeli ile hükümlü ve tutukluların bulunduğu ring aracının kaza yaptığı haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar temenni ediyorum."