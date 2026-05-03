Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan VakıfBank Voleybol Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak göğsümüzü kabartan VakıfBank Voleybol Takımı'nı yürekten tebrik ediyorum. Finaldeki azmi ve mücadelesiyle takdiri hak eden Eczacıbaşı Dynavit'i de ayrıca kutluyorum."
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz