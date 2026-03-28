İletişim Başkanı Duran, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Swapon'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, STRATCOM Zirvesi kapsamında Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile bir araya gelerek, medya ve iletişimde işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) kapsamında Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile bir araya geldi.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, STRATCOM Zirvesi'ndeki görüşmeleri kapsamında Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Swapon'la bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, medya ve iletişim alanında karşılıklı işbirliği imkanları, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve küresel ölçekte iletişim ağlarının güçlendirilmesi konularını ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, farklı coğrafyalarla kurduğumuz çok boyutlu iletişim işbirliklerini geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı çeşitlendirmeye önem veriyoruz. Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostane ilişkilerin, iletişim alanında da yeni ve kalıcı işbirlikleriyle daha ileri taşınacağına inanıyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
