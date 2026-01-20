Haberler

İletişim Başkanı Duran: Suriye'deki Gelişmeler Üzerinden Sosyal Medya Mecralarında Yapılan Dezenformasyon Faaliyetleri Karşılıksız Kalmayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini ve sosyal medyada yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine karşı gerekli hukuki işlemlerin yapılacağına dikkat çekti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, bu süreçte sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimlerin dikkatle incelendiğini açıkladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte, Suriye'deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle inceliyoruz. Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak; sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması; resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Kan donduran cinayette yeni gelişme
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı

Karşısında gören korkudan bayıldı, polis ellerinden zor aldı
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç

Alkol masasında sela okutan MHP'liye iki darbe birden
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor

Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam