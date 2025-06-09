Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Ferdi Zeyrek'e Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Ferdi Zeyrek'e Başsağlığı Mesajı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği elim bir kaza sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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