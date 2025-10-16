Haberler

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Balık Soykırımı İddialarını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul Boğazı'ndaki gırgır tekneleriyle ilgili balık soykırımı iddialarının asılsız olduğunu ve düzenli denetimlerin yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " İstanbul Boğazı'nda onlarca gırgır teknesi göç eden balıkların önünü kesiyor, balık soykırımı yaşanıyor" iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan " İstanbul Boğazı'nda onlarca gırgır teknesi göç eden balıkların önünü kesiyor, balık soykırımı yaşanıyor" yönündeki iddiaların tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Türkiye'de denizlerde yapılan tüm balıkçılık faaliyetlerinin 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan "Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu Tebliğ uyarınca, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nın yüzde 90'ında gırgır avcılığı kesin olarak yasaktır. Yasaklı alanlar koordinatlarıyla belirlenmiş olup, denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 24 saat esasına göre yürütülmektedir. 2025 yılı içinde yalnızca İstanbul Boğazı ve çevresinde 15 bin denetim yapılmış, mevzuata aykırı faaliyet yürüten 769 kişi hakkında toplam 24 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca yasa dışı balıkçılık yapan 20 gemiye el konularak, mülkiyetleri kamuya geçirilmiştir. İlgili kurumlar, Marmara ile İstanbul Boğazı'nın doğal dengesinin devamı ve deniz ekosisteminin korunması için denetim faaliyetleri yürütmektedir."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
