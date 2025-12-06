Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alınırken, yerine İsmail Aydın atandı. Ayrıca karara göre bazı üst düzey kamu kurumlarında da değişiklikler oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alımlar gerçekleşti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alındı. Bu suretle boşalan Personel Genel Müdür Yardımcılığı'na İsmail Aydın atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliğe ise Müfettiş Musa Eker atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne Halil İbrahim Azal, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığı'na Bedriye Bilgici Koçdemir, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığı'na Onur Güneş, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na Osman Kılınçel, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığı'na Mesut Türkay, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Koca atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Alper Avluk atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürü Celal Tokalak, 9'uncu Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı görevden alındı.