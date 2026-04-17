Antalya -Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa sevkten tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamalarıyla gözaltına alınan C.K. (47) tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında çalışma başlatılan C.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen C.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından tutuklandı. C.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

