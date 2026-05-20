Cevdet Yılmaz: Tokat'ta ekiplerimizin müdahaleleri proaktif bir anlayışla sürdürülmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'taki sel felaketine ilişkin AFAD koordinasyonunda ekiplerin proaktif müdahalesinin sürdüğünü, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin, "Aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde, AFAD koordinasyonunda ekiplerimizin müdahaleleri proaktif bir anlayışla sürdürülmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde, AFAD koordinasyonunda ekiplerimizin müdahaleleri proaktif bir anlayışla sürdürülmektedir. Tüm ihbarlara hızlı şekilde müdahale edilmiş, kritik yerleşim alanlarında gerekli tahliyeler tamamlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Süreci anbean takip ediyor, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
