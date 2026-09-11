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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sinop Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sinop Valiliğini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sinop Valiliğine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sinop Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Yılmaz, Valilik binası bahçesinde Vali Mustafa Özarslan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yılmaz, Vali Özarslan'dan kentteki kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Yılmaz'a ziyaretinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de eşlik etti.

Kaynak: AA
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