Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Scheurer'i Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer ile bir araya geldi. Yılmaz görüşmede, karşılıklı ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile İsviçre'nin 2026 AGİT Dönem Başkanlığı çerçevesinde iş birliği imkanlarını ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde; karşılıklı ticaret ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi ile İsviçre'nin 2026 AGİT Dönem Başkanlığı çerçevesinde iş birliği imkanlarını ele aldık. Ayrıca sağlık, bilim, siber güvenlik ve mesleki eğitim alanlarında iş birliğimizi detaylı şekilde değerlendirdik. İsviçre ile ikili ilişkilerimizi çok boyutlu bir zeminde ileriye taşıma irademize katkılarından dolayı Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA