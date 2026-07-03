Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Tahran'da açıklamalarda bulundu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Tahran'da açıklamalarda bulundu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da, İran halkının acısını paylaştığını belirtti ve bölgede savaş istemediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran ve Türkiye'nin coğrafyanın kadim ülkeleri olduğunu vurgulayarak, İran halkının acısını paylaştığını belirtti.

Yılmaz, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran'a son dönemde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Yılmaz, savaşın engellenmesi için Türkiye'nin gösterdiği çabaları hatırlattı.

Yılmaz, "İran ve Türkiye bu coğrafyanın kadim ülkeleri, ortak bir medeniyet ve geçmişimiz var. Kardeş ve komşu ülkeleriz. İran halkının acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına işaret ederek, Türkiye'nin mutabakatın kalıcı barışa dönüşmesi için çaba gösterdiğini vurguladı.

Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz, istikrar istiyoruz. Bölgedeki tüm toplumların huzur ve istikrar içinde yaşamalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi

CHP'li vekilin yeğeni gözaltında! Suçlama baş ağrıtacak cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu
Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

''İstifa etmeyeceğim'' deyip baş kaldırmıştı! Gözünün yaşına bakılmadı
Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

F.Bahçe'den Beşiktaş'a iki transfer
4 kuzeni hayatta koparan psikologdan ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayatta koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi

Galatasaray formasını giymek başını yaktı
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü!