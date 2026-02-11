Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni kabine üyelerine tebrik

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek'i tebrik etti. Yılmaz, görevdeki öncülerine de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i tebrik ediyor, milletimize hizmet yolunda üstlendikleri bu onurlu görevlerde üstün başarılar diliyorum. Bayrağı devreden değerli yol arkadaşlarımız Sayın Ali Yerlikaya ve Sayın Yılmaz Tunç'a hizmetleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
