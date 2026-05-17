Cevdet Yılmaz'dan şehit polislere başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polislerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.