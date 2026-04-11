Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

Güncelleme:
"Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçlarıyla yargılanan Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri, hakikatlerin ortaya konulmasından duyduğu rahatsızlığın ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olup, yok hükmündedir" - "Bölgemizi ateşe sürükleyen, küresel istikrarı tehdit eden bu anlayış, insanlığın vicdanında çoktan mahkum edilmiştir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçlarıyla yargılanan Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri hakikatlerin ortaya konulmasından duyduğu rahatsızlığın ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olup, yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, zalimlerin korkulu rüyasının, hakikatlerin aydınlığı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçlarıyla yargılanan Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri hakikatlerin ortaya konulmasından duyduğu rahatsızlığın ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olup, yok hükmündedir. Bölgemizi ateşe sürükleyen, küresel istikrarı tehdit eden bu anlayış, insanlığın vicdanında çoktan mahkum edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hakikatleri gür bir sesle ifade etmeye, adaletin, uluslararası hukuk ve insani değerlerin yanında olmaya, bölgesel ve küresel düzeyde barışı ve istikrarı savunmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı

Gece boyunca masadalar! Dünya, Pakistan'dan gelecek habere odaklandı
Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef aldı

Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef aldı
Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem

Taraftarına olay mesaj: Bunu asla kabul edemem
Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum
Gülsim Ali’den şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor

Katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor
Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı

Bu adamlar tam bir canavar! 29 maçta attıkları gol sayısı inanılmaz