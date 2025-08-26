Büyük Taarruz ve Malazgirt Zaferi Kutlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyük Taarruz, mazlum milletlere umut olmuş, Cumhuriyetimizin kapısını aralamıştır. Malazgirt ise Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğunun mührüdür." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 954, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

"Milletimizin bin yıllık yürüyüşünde Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan zaferler, bağımsızlık irademizin ve hürriyet tutkumuzun nişaneleridir." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aziz milletimize bu kutlu mirası armağan eden Sultan Alparslan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük Taarruz, mazlum milletlere umut olmuş, Cumhuriyetimizin kapısını aralamıştır. Malazgirt ise Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğunun mührüdür."

Cevdet Yılmaz, aynı bilinçle Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha müreffeh ve her alanda tam bağımsız bir Türkiye için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı üzere, ecdadımızın yolunda yürümek, kardeşliğimizi korumak ve birlik ruhumuzu geleceğe taşımak, Zafer Haftası'nın bizlere hatırlattığı en önemli sorumluluğumuzdur. Rabbim aziz milletimizin yolunu açık etsin. Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü ve Zafer Haftamız kutlu olsun."