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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, LGS kapsamında merkezi sınava girecek öğrencilere sosyal medyadan başarı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Yarın LGS'ye girecek tüm evlatlarımıza Rabb'imden zihin açıklığı ve başarı diliyorum. Sınavın çocuklarımız, kıymetli aileleri ve eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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