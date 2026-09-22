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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'na hitabına ilişkin paylaşım:

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- "Gazze'den yükselen insanlık çığlığını ve Filistin halkının haklı mücadelesini dünyaya duyuran, uluslararası sistemde reform çağrısını güçlü bir şekilde yineleyen Sayın Cumhurbaşkanı'mız, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu BM kürsüsünden bir kez daha haykırdı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Gazze'den yükselen insanlık çığlığını ve Filistin halkının haklı mücadelesini dünyaya duyuran, uluslararası sistemde reform çağrısını güçlü bir şekilde yineleyen Sayın Cumhurbaşkanı'mız, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu BM kürsüsünden bir kez daha haykırdı." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitabına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'da dünya liderlerine hitap ettiğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazze'den yükselen insanlık çığlığını ve Filistin halkının haklı mücadelesini dünyaya duyuran, uluslararası sistemde reform çağrısını güçlü bir şekilde yineleyen Sayın Cumhurbaşkanı'mız, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu BM kürsüsünden bir kez daha haykırdı. Aziz milletimizin sesi, insanlığın ortak vicdanı olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tarihi hitabını gururla dinledik. Adaletin sesi Erdoğan."

Kaynak: AA
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