Yılmaz'dan Babalar Günü'nde erken babalık mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Aile ve Nüfus On Yılı"nda genç nesillerin babalık duygusunu çok daha erken yaşlarda tecrübe etmesini diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Aile kurumumuzun köklü çınarları olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Rabb'im eksikliklerini göstermesin. Maalesef erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 29'a yaklaştı. 'Aile ve Nüfus On Yılı'nda genç nesillerin babalık duygusunu çok daha erken yaşlarda tecrübe etmesini diliyorum. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere, hayatta olan babalarımıza sağlık ve huzur, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."