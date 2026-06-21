Haberler

Yılmaz'dan Babalar Günü'nde erken babalık mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Babalar Günü'nde yaptığı açıklamada, erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşının 29'a yaklaştığını belirterek 'Aile ve Nüfus On Yılı'nda gençlerin babalık duygusunu daha erken yaşlarda yaşamasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Aile ve Nüfus On Yılı"nda genç nesillerin babalık duygusunu çok daha erken yaşlarda tecrübe etmesini diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Aile kurumumuzun köklü çınarları olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Rabb'im eksikliklerini göstermesin. Maalesef erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 29'a yaklaştı. 'Aile ve Nüfus On Yılı'nda genç nesillerin babalık duygusunu çok daha erken yaşlarda tecrübe etmesini diliyorum. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere, hayatta olan babalarımıza sağlık ve huzur, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor

40 yıldır dağda tek başına! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde herkesi dehşete düşüren yeni görüntü
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı