Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de Alevi İnanç Önderleriyle Toplandı

(BİNGÖL) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Alevi inanç önerleriyle görüştü. Toplantıda cemevlerinin ihtiyaçları ve geleceğe yönelik çalışmalar ele alındı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bingöl Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı" Bingöl Valiliği'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de katıldı.

Cemevlerinin ihtiyaçlarının ve geleceğe yönelik çalışmaların kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıya ilişkin Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, "Katılımları için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile tüm canlarımıza teşekkür ederiz" denildi.