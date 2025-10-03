Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de Alevi İnanç Önderleriyle Toplandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de düzenlenen Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı'na katılarak cemevlerinin ihtiyaçları ve geleceğe yönelik çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

(BİNGÖL) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Alevi inanç önerleriyle görüştü. Toplantıda cemevlerinin ihtiyaçları ve geleceğe yönelik çalışmalar ele alındı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bingöl Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı" Bingöl Valiliği'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de katıldı.

Cemevlerinin ihtiyaçlarının ve geleceğe yönelik çalışmaların kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıya ilişkin Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, "Katılımları için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile tüm canlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı

Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.