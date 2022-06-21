Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi'yi kabul etti
AA - Abdullah Yasin Güler - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Libya'da yaşanan son gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı bildirildi.
AA / Abdullah Yasin Güler - Güncel