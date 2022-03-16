Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'ı kabul etti.

Oktay'ın resmi konutundaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra dünyada son ekonomik gelişmelere ilişkin konular ele alınırken, TOBB ile muadili olan ABD Ticaret Odasının Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle Rusya'dan çıkmak zorunda kalan Amerikan firmalarının faaliyetlerine Türkiye'de devam etmesi ve savunma sanayi alanında iş birliğinin artırılması konularında ortak çalışma yürütmeleri hususu gündeme geldi.