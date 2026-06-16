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İstanbul'da Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi

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İstanbul'da sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 52 yaşındaki Ş.B. hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı.

İstanbul'da sokak röportajı sırasındaki ifadelerinde Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen Ş.B'yi (52) gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Ş.B. hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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