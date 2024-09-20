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Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı, yerlerine yenileri kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü de kapatılanlar arasında yer aldı.

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kapatılması ve yenilerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kapatıldı, yerine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kuruldu.

BOĞAZİÇİ İLETİŞİM ENSTİTÜSÜ KAPATILDI

Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

YENİ ENSTİTÜLER KURULDU

Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmasına karar verildi. Ayrıca Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

İbrahim Çeçen Aydın Doğan Politika Eğitim Güncel Ağrı

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Yorumlar (2)

samet:

Üniversitelerin yüzde sekseni tabela üniversitesi zaten hepsinin kapatılması lazım başka türlü eğitime kalite getiremezsin sınavda ilk üç yüzbine girenler dışında kimseyi üniversitelere almamaları gerekir gelişmiş ülkelerin çoğunda sistem böyle işler geri kalanlar ara mesleklere yönlendirilmeli.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Okul kantinlerinde 35 Liraya tost yiyen öğrencilerle, Meclis lokantasında porsiyonu 30 Liraya Döner yiyenlerle aynı Ülke' de yaşıyoruz.

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