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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanları ve Heyetlerini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC'de bulunan Azerbaycan-Türkiye ve Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu başkanları ve heyetlerini kabul etti. Görüşmede hediye takdiminde bulunuldu.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Azerbaycan- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ile Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve heyetlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen kabulde, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri Ağalar Veliyev ve Heyder Asadov, Azerbaycan Milli Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Arzu Nağıyev, Azerbaycan-KKTC ve Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grupları Üyesi Jale Aliyeva ile Cavanşir Feyziyev'in asistanı Günel Mustafayeva da yer aldı.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Azerbaycan heyetini KKTC'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı heyet üyelerine teşekkür etti. Görüşmede Azerbaycan heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a ziyaret anısına hediye takdim edildi.

Kaynak: ANKA
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