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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.

AK Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı" denildi.

Cumhurbaşkanlığı'nda verilen yemeğe Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

Kaynak: ANKA
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