Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını, 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını, 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını, 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor" Güncel AA / Muhammed Ali Toruntay Recep Tayyip Erdoğan turist Güncel Haberler

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