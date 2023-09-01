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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Siyasi partiler, yüksek mahkemeler, üniversiteler, devlet kurumları, barolar ve milletimizin her ferdini...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Siyasi partiler, yüksek mahkemeler, üniversiteler, devlet kurumları, barolar ve milletimizin her ferdini sürece katkı vermeye davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Siyasi partiler, yüksek mahkemeler, üniversiteler, devlet kurumları, barolar ve milletimizin her ferdini sürece katkı vermeye davet ediyorum."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

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