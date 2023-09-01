Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Siyasi partiler, yüksek mahkemeler, üniversiteler, devlet kurumları, barolar ve milletimizin her ferdini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Siyasi partiler, yüksek mahkemeler, üniversiteler, devlet kurumları, barolar ve milletimizin her ferdini sürece katkı vermeye davet ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Siyasi partiler, yüksek mahkemeler, üniversiteler, devlet kurumları, barolar ve milletimizin her ferdini sürece katkı vermeye davet ediyorum."
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel