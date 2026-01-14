Haberler

Erdoğan, Yargı ve Yasama Temsilcileriyle Akşam Yemeğinde Buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı

Belediyeyi denetlemeyip lüks otelde kadınlarla gününü gün etmişler
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz

Görenler hayrete düştü! Bu döner bembeyaz
Meclis'te 'özür dile' tartışması AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı

AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi

Rakam öyle böyle değil: Türkiye'nin en borçlu belediyesi belli oldu
Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum

Yediklerini duyanlar, aynı şeyi söylüyor: Hayatta kalması bile mucize