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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar AK Parti'yi ihya eden, bu hareketi inşa eden, kötü gidişata itiraz eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır"

Kaynak: AA