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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i Dolmabahçe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i Dolmabahçe'de kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve çeşitli bakanlar da katıldı.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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