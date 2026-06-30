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Erdoğan: Fuat Sezgin büyük bir miras bıraktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 8. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 8. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle andı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortaya koyduğu büyük vizyonla, yaptığı çalışmalarla, müellifi olduğu eserlerle bilimde ve teknolojide bizlere çok önemli bir miras bırakan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı ebediyete irtihalinin 8'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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