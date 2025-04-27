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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze törenine katıldığı İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Kahraman'a ilişkin, "Gerçekten derslerindeki otoritesi, hakimiyeti ve bizlere olan bu noktadaki gerçekten ciddiyeti sebebiyle biz hocamızdan hep memnun olduk.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze törenine katıldığı İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Kahraman'a ilişkin, "Gerçekten derslerindeki otoritesi, hakimiyeti ve bizlere olan bu noktadaki gerçekten ciddiyeti sebebiyle biz hocamızdan hep memnun olduk. İnşallah o da bizlerden memnun olmuştur. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kahraman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende, Kahraman'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Merhumun ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Allah'tan geldiklerini ve Allah'a döneceklerini, bundan kaçış olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde Dinler Tarihi hocaları olduğunu dile getirerek, "Disipliniyle, gerçekten derslerdeki bizlere olan hakimiyetiyle, şu anda yine kendisinin yol arkadaşı Tayyar Hocam da burada. Birlikte hep yol yürüdüler, biz de onların öğrencisi, talebesi olduk. Hocamdan bizler hep memnun olduk. İnşallah ebedi alemde Rabbim bizleri sevgili Habibi'ni 'Liva-ül hamd' ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eyler." diye konuştu.

Ondan memnun oldukları gibi hocasının da kendilerinden memnun olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Fakat gerçekten derslerindeki otoritesi, hakimiyeti ve bizlere olan bu noktadaki gerçekten ciddiyeti sebebiyle biz hocamızdan hep memnun olduk. İnşallah o da bizlerden memnun olmuştur. Mekanı cennet olsun. Diğer iki kardeşimize de aynı şekilde Rabbim cennetiyle, cemaliyle muamele eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Kahraman'ın tabutuna omuz verdi.

Cenazeye, Kahraman'ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Müftüsü Safi Arpaguş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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