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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli 6.4'lük depreme böyle yakalandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depreme AFET koordinasyon merkezinde yakalandı. O anlar toplantıya katılanlar tarafından kaydedildi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde en büyük hasarın yaşandığı Hatay bir kez daha sallandı.Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YIKIM VE CAN KAYBI VAR

Bölgede bazı binalar yıkılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Depremde 213 kişi de yaralandı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ DEPREME BÖYLE YAKALANDI

Öte yandan deprem anında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş AFET koordinasyon merkezinde bulunuyordu. Bir toplantı sırasında yaşanan depreme yakalanan iki liderin o anları seyirciler tarafından kaydedildi.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Hatay Güncel Haberler

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