Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 41 kişi gözaltında
Saraçhane'deki gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği tespit edilen 41 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Saraçhane'de yapılan protestolar sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi.
41 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel