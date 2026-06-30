Erdoğan, AB üst düzey heyetini kabul etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul ettiği bildirildi.

AB'NİN ÜÇLÜ HEYETİ ANKARA'DA

Kos, Kallas ve Brunner'ın da yer aldığı üst düzey AB heyetinin Ankara temaslarına ilişkin AB tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeler, göç, bağlantısallık, ulaştırma, enerji ve dijital altyapı alanlarında iş birliğinin ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA