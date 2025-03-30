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Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı Teymur El Said ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'deki zulümleri nedeniyle bayramın buruk karşılandığını ve Türkiye'nin Filistin'le dayanışmayı her platformda sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, El Said'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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