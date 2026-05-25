Erdoğan ve Umman Sultanı bölgesel barışı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, savaşın yeniden alevlenmesinin kimseye yararı olmadığını vurgulayarak diplomatik adımların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını belirterek diplomatik adımların desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin, bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için çaba göstermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarında barış ve istikrarın sağlanması için çalıştıklarını, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda destek vermeye devam edeceklerini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
