Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik"
İhlas Haber Ajansı - Mustafa Biçer - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik" "Şimdiye kadar ücretsiz olarak evlatlarımıza ulaştırılan toplam kitap sayısı 4 milyar adeti buldu" "Artık yardımcı kaynaklar da bakanlığımız tarafından hazırlanıp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik"
"Şimdiye kadar ücretsiz olarak evlatlarımıza ulaştırılan toplam kitap sayısı 4 milyar adeti buldu"
"Artık yardımcı kaynaklar da bakanlığımız tarafından hazırlanıp ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize ulaştırılıyor"
"Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Biçer - Güncel