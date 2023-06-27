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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 senede aşkla çalışacak, eser ve hizmet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 senede aşkla çalışacak, eser ve hizmet...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 senede aşkla çalışacak, eser ve hizmet siyasetinden asla taviz vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 senede aşkla çalışacak, eser ve hizmet siyasetinden asla taviz vermeyeceğiz"

Kaynak: AA / Serkan Kaya - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Güncel Haberler

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