Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 senede aşkla çalışacak, eser ve hizmet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 senede aşkla çalışacak, eser ve hizmet siyasetinden asla taviz vermeyeceğiz"