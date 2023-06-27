Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 senede aşkla çalışacak, eser ve hizmet...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 senede aşkla çalışacak, eser ve hizmet siyasetinden asla taviz vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 senede aşkla çalışacak, eser ve hizmet siyasetinden asla taviz vermeyeceğiz"
Kaynak: AA / Serkan Kaya - Güncel