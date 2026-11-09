Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Azerbaycan olarak sevinçte, kederde tek yürek olan, her türlü zorluğa birlikte göğüs geren iki kardeş devletiz. Aramızdaki muhabbete, dayanışmaya ve kardeşliğe kimse gölge düşüremez"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Azerbaycan olarak sevinçte, kederde tek yürek olan, her türlü zorluğa birlikte göğüs geren iki kardeş devletiz. Aramızdaki muhabbete, dayanışmaya ve kardeşliğe kimse gölge düşüremez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Azerbaycan olarak sevinçte, kederde tek yürek olan, her türlü zorluğa birlikte göğüs geren iki kardeş devletiz. Aramızdaki muhabbete, dayanışmaya ve kardeşliğe kimse gölge düşüremez"
Kaynak: AA