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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Azerbaycan olarak sevinçte, kederde tek yürek olan, her türlü zorluğa birlikte göğüs geren iki kardeş devletiz. Aramızdaki muhabbete, dayanışmaya ve kardeşliğe kimse gölge düşüremez"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Azerbaycan olarak sevinçte, kederde tek yürek olan, her türlü zorluğa birlikte göğüs geren iki kardeş devletiz. Aramızdaki muhabbete, dayanışmaya ve kardeşliğe kimse gölge düşüremez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Azerbaycan olarak sevinçte, kederde tek yürek olan, her türlü zorluğa birlikte göğüs geren iki kardeş devletiz. Aramızdaki muhabbete, dayanışmaya ve kardeşliğe kimse gölge düşüremez"

Kaynak: AA
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