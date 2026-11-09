Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Azerbaycan olarak sevinçte, kederde tek yürek olan, her türlü zorluğa birlikte göğüs geren iki kardeş devletiz. Aramızdaki muhabbete, dayanışmaya ve kardeşliğe kimse gölge düşüremez"

Kaynak: AA