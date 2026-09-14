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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları bir an önce aşalım diyoruz. Bunu aşmak için de Türkiye bölgeye ağırlığını koydu. İşi hafife alamayız"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları bir an önce aşalım diyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları bir an önce aşalım diyoruz. Bunu aşmak için de Türkiye bölgeye ağırlığını koydu. İşi hafife alamayız"

Kaynak: AA
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