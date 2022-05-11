Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, 2023'te yapılacak tercihe...
AA - Barış Kılıç - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır."
AA / Barış Kılıç - Güncel