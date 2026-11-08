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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler, tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler, tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler, tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır"

Kaynak: AA
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