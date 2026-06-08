Haberler

Erdoğan, Ermeni Patriği Maşalyan'ı kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor

Gelir gelmez 3 isme ''Güle güle'' dedi

CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler

CHP'nin ağır topundan Özgür Özel'e sert sözler

Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada

Emlakçının acı sonu! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu
Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en büyüğünde kapaklar açıldı, görüntüler mest etti
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti