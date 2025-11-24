Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Milli Saraylarımızı titizlikle korumaktadır / Haber eklendi

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Milli Saraylarımızı titizlikle korumaktadır

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen 'Milli Sarayların Yüzyılı' başlıklı uluslararası sempozyuma video mesaj gönderdi.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen 'Milli Sarayların Yüzyılı' başlıklı uluslararası sempozyuma video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan miras kalan ilim, sanat ve kültür hazinelerini muhafaza ettiği gibi Milli Saraylarımızı da titizlikle korumaktadır. Başkanlığımız, bir taraftan bakım ve restorasyon faaliyetlerini yürütürken diğer taraftan yeni müzeler açmakta ve muhafaza edilen eserleri ziyaretçilerin ilgisine sunmaktadır. Bu yıl 100'üncü yaşına giren Milli Saraylarımızın düzenlediği Milli Sarayların Yüz Yılı Sempozyumu'nda emeği geçenleri tekrar kutluyor, değerli sürprizleriyle sempozyuma katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum dedi.

Milli Saraylar Başkanlığı, kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında 24-26 Kasım tarihlerinde Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız Saraylarında 'Milli Sarayların Yüzyılı' adlı uluslararası sempozyum düzenliyor. Bugün Dolmabahçe Sarayı'nda açılışı yapılan etkinlik, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımı ile gerçekleşirken 27 ülkeden 109 üst düzey müze yöneticisi ve temsilcisini ağırlıyor. Toplam 95 bildiri sunulacak olan sempozyum, Türkiye'de saray müzeciliği alanında bugüne kadar yapılan en kapsamlı uluslararası buluşma olma özelliğini taşıyor.

Sempozyuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli Sarayların Yüzyılı' isimli uluslararası sempozyumun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Dünyanın dört bir yanından programa teşrif eden tüm misafirlerimize 'hoş geldiniz' diyorum. 27 farklı ülkeden, sahasında uzman onlarca katılımcının iştirak ettiği bu önemli sempozyumu tertip eden Milli Saraylar Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum. Üç kıtaya yayılmış muazzam bir coğrafyayı altı asır boyunca idare eden Osmanlı Devleti, hükmettiği toprakların her köşesine medeniyetimizin en seçkin eserlerini inşa etmiştir. Osmanlı şaheseri camilerimiz, köşklerimiz, medreselerimiz gibi bugün bütün ihtişamıyla ayakta duran saraylarımız da Türk milletinin mimaride ulaştığı seviyenin en güzide örnekleridir diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek bir sanat idrakinin ürünü olan Osmanlı sarayları, farklı yollarla bir araya getirilmiş nadide eserleri bugün de bünyesinde barındırıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan miras kalan ilim, sanat ve kültür hazinelerini muhafaza ettiği gibi Milli Saraylarımızı da titizlikle korumaktadır. Milli Saraylar Başkanlığımız, bir taraftan bakım ve restorasyon faaliyetlerini yürütürken diğer taraftan yeni müzeler açmakta ve muhafaza edilen eserleri ziyaretçilerin ilgisine sunmaktadır. Bu yıl 100'üncü yaşına giren Milli Saraylarımızın düzenlediği Milli Sarayların Yüz Yılı Sempozyumu'nda emeği geçenleri tekrar kutluyor, değerli fikirleriyle sempozyuma katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

