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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Devletleri Teşkilatı) Aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Devletleri Teşkilatı) Aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Devletleri Teşkilatı) Aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum"

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
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