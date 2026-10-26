Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi) Türk dünyası olarak, sarsılmaz kardeşliğimize dinamit koymak isteyenlerin karşısına inanıyorum ki yine birlik ve beraberlikle dikileceğiz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi) Türk dünyası olarak, sarsılmaz kardeşliğimize dinamit koymak isteyenlerin karşısına inanıyorum ki yine birlik ve beraberlikle dikileceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi) Türk dünyası olarak, sarsılmaz kardeşliğimize dinamit koymak isteyenlerin karşısına inanıyorum ki yine birlik ve beraberlikle dikileceğiz"

Kaynak: AA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak

Eğitim müfredatını değiştirdi! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı

Trump’ın “Gözden kaçırmak zor” dediği Nicki Minaj’ın eski hali
Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Bir anda rayından çıktı, bekçi altında kaldı! O anlar kamerada
Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket

Koca adamın yaptığına bakın! Maçın önüne geçti
Mezarlıkta bir garip olay! 'Baba duyuyorsan işaret gönder' dedi, sonrasında olanlar inanılmaz

"Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar
Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu

Arda'dan Mourinho'ya olay hareket! Yere düşüyordu