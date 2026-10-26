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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi) Türk dünyası olarak, sarsılmaz kardeşliğimize dinamit koymak isteyenlerin karşısına inanıyorum ki yine birlik ve beraberlikle dikileceğiz"

Kaynak: AA