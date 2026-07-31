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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜGVA Yaz Okulları Finali" programında konuştu:

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- "Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, taşıdığı potansiyelin farkında olan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor" "Türkiye Yüzyılı'nın mimarları maşallah yine coşkusuyla, heyecanıyla, tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolbaşçıları, TEKNOFEST kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, taşıdığı potansiyelin farkında olan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali programında, vakfın mensuplarını ve katılımcıları selamlarken Türkiye genelindeki tüm gençlere ve çocuklara selamlarını ve sevgilerini iletti.

Yeditepe'nin kardeş kardeş gülümsediği, Boğaz'ında mavi rüzgarların estiği, fetih ruhunun kalplere işlediği güzel İstanbul'da, rengarenk çiçek bahçesini andıran bir atmosferde bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan; umudun, sevginin, aydınlığın ve geleceğin timsali olan gençlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin gözlerinin ışıl ışıl parladığını belirterek " Türkiye Yüzyılı'nın mimarları maşallah yine coşkusuyla heyecanıyla tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolbaşçıları, TEKNOFEST kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo, bu muazzam manzara için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TÜGVA'ya etkinlik için şükranlarını iletip Galatasaray Spor Kulübü'nün yöneticilerine ev sahiplikleri için teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu stadyumu sizlerle yani her biri ayrı renkte 70 bin çiçekle süsleyen bu renkli organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabb'im onların yar ve yardımcıları olsun diyor, Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum."

"Sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye inanın kelimeler yetmez"

Gençlere seslenen Erdoğan, "Sevgili evlatlarım, öncelikle burada bir gerçeği tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye inanın kelimeler yetmez. Sizin şu güzelliğinizi, şu berraklığınızı değme şair söze, mısraya dökemez. Sizin şu samimiyetinizi, imanla atan şu kalplerinizi, toplu vuran şu yüreklerinizi en usta ressam resmedemez. Rabb'im sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA'nın yöneticileriyle mensuplarıyla profesyonel ve gönüllü eğitmenleriyle göğüslerini kabartan işlere imza atmayı sürdürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Unutmayın, 'İmandır o cevher ki İlahi ne büyüktür/İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.' Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, taşıdığı potansiyelin farkında olan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim programlarından kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kamplarından sivil toplum faaliyetlerine, gençlerimize her alanda değer katan, yeni ufuklar kazandıran, onları güçlü bir geleceğe hazırlayan çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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